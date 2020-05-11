مصر تسجل 346 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاثنين، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9746 حالة.

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كما أعلنت مصر تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 533 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة في بيان، خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وعقدت وزيرة الصحة هالة زايد اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.