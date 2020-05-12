كورونا يطال 32 عنصرا من طاقم طبي بمستشفى مصري

كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي في مصر، إصابة 32 من الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد.

وقال إن ممرضة بالمستشفى أصيبت بالعدوى من خارج المستشفى، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وبفحص المخالطين لها تبين إصابة 32 منهم بالمرض، ونقلهم إلى نزل الشباب والحجر الصحي.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاثنين، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9746 حالة... مصر تسجل 346 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات مصر

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر، قد أعلن قبل أيام إصابة 35 من الطاقم الطبي لمستشفى الزهراء الجامعي بفيروس كورونا.

وقال إن نتائج التحاليل أكدت إصابة 35 من أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى بفيروس كورونا، موضحاً أنه تم إجراء 50 مسحة للأطباء العاملين بالمستشفى التابعة لجامعة الأزهر، وأظهرت النتائج إيجابية 35 منهم.

وتسلل فيروس كورونا إلى الطواقم الطبية بمستشفيات القاهرة وعين شمس والأزهر والمنصورة وقناة السويس.

وكشفت نقابة الأطباء عن إصابة أكثر من 100 طبيب، ووفاة 9 بالوباء.