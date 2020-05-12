مصر تتراجع وتعيد العمل بالمحاكم عقب العيد بدلا من السبت

بعد ساعات قليلة من اعلان عودة العمل بالمحاكم المصرية السبت المقبل، تراجعت السلطات واعلنت عودة العمل بالمحاكم عقب اجازة عيد الفطر.

وقرر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، تعديل موعد عودة العمل بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، إلى عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت مصر أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، عودة العمل بجميع المحاكم اعتبارا من السبت المقبل بعد توقف دام شهرين بسبب كورونا .

وفي وقت سابق، صرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المجلس برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض قرر خلال اجتماع اليوم الثلاثاء عودة العمل لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العادية والمحاكم الابتدائية والمتخصصة اعتبارًا من السبت المقبل 16 مايو الجاري، وهو ما تم تعديله لاحقا.

وأضاف في بيان أن رئيس محكمة النقض شدد على الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء للوقاية من كورونا.

وكانت وزارة العدل المصرية قد قررت منتصف مارس الماضي تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال أسبوعين تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ثم قررت استمرار المد بسبب تزايد الإصابات بكورونا .

وذكرت الوزارة أن العمل الإداري بالمحاكم مستمر لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانوناً دون إقامة جلسات.

وأضافت أنه تم التنسيق بين وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتأجيل الدعاوى، وعدم شطب أي دعوى.

و قرر مجلس الدولة أيضا تأجيل جلساته، فيما قررت النيابة الإدارية العمل بنصف القوة خلال تلك الفترة لمواجهة فيروس كورونا.