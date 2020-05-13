كورونا يواصل تسلله لقيادات جامعات مصر ويصيب نائب رئيس أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط، إصابة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بفيروس كورونا.

وقال إنه تم نقل نائب رئيس الجامعة لمستشفى الراجحي للعزل بالمدينة، مضيفا أنه في حالة صحية جيدة ويحظى بكافة سبل الرعاية الطبية المتخصصة.

وكانت جامعة القاهرة قد أعلنت من قبل إصابة الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان والدكتور عصام عزيز وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بفيروس كورونا.

وأعلنت الجامعة سابقا وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، فيما أعلنت جامعة الأزهر وفاة الدكتور محمود محمود الهنداوي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.