بعد إصابة نائبة بكورونا.. عزل 11 برلمانيا في مصر

أعلن أعضاء بمجلس النواب المصري، عزل 11 برلمانياً في المنزل على خلفية مخالطتهم لنائبة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا، الثلاثاء.

كان عدد من أعضاء مجلس النواب أعلنوا، إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد.

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وعبر مجموعة على تطبيق "واتساب"، تداول النواب نبأ إصابة زميلتهم شيرين فراج، عضو البرلمان من محافظة القاهرة، بفيروس كورونا وعزلها بمستشفى القصر العيني.

وقال مصدر برلماني أن أبناء النائبة وهما شاب وفتاة أصيبا أيضاً، اثر مخالطتهم لوالدتهم، فيما جاءت نتائج زوجها سلبية.

حارس العقار

وتبين أن النائبة أصيب بالفيروس أثر مخالطتها لحارس العقار الذي تقيم فيه والذي كان مصابا وظهرت عليه الأعراض ونقل لمستشفى العزل.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه لم يتلق أي إخطار بشأن إصابة النائبة، وأضاف أن الجلسات البرلمانية ستعقد في موعدها المحدد الأحد المقبل.

وكان فيروس كورونا قد أصاب مسؤولة مصرية كبيرة، الاثنين الماضي، حيث كشفت وسائل إعلام مصرية عن إصابة الدكتورة نيفين النحاس معاونة وزيرة الصحة.

أعراض الفيروس

وأضافت أن معاونة الوزيرة شعرت بأعراض الفيروس، وعزلت نفسها منزلياً وأجرت تحليلاً أثبت إصابتها بفيروس كورونا، وقد تم نقلها يوم 9 مايو/أيار إلى مستشفى عزل أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 338 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و12 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم الأربعاء، بلغ 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.