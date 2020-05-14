حكومة مصر تصدر قراراً بشأن طبيب فقد بصره بسبب كورونا

قرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، علاج الطبيب محمود سامي الذي أصيب بعدم القدرة على الرؤية خلال تأدية عمله في مستشفى لعزل مصابي كورونا بكفر الشيخ على نفقة الدولة.

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وذكر بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، أن الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا، تابع تطورات حالة الطبيب محمود سامي فتحي، الذي كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم، ولديه مشكلة حالياً في عدم القدرة على الرؤية.

إلى ذلك، أوضح المستشار الطبي أنه بعرض الحالة على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، أوصت بتوجيه الحالة للمركز الطبي العالمي، لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة وعلاج الطبيب على نفقة الدولة، مع موافاة اللجنة بتقرير طبي مفصل، تمهيداً لإصدار قرار رئيس الوزراء بعلاج الطبيب.

تفاصيل الواقعة

كانت الواقعة قد بدأت يوم الجمعة الماضي، حيث شعر الطبيب محمود سامي قنيبر أخصائي الحميات، والذي كان يمارس عمله في علاج مصابي كورونا في مستشفى العزل ببلطيم بكفر الشيخ، بإجهاد شديد نتيجة الضغط المتواصل لمدة 7 أيام، واستيقظ من نومه، ليكتشف أنه غير قادر على الرؤية.

وكشف طبيبان في المستشفى لـ"العربية.نت"، أنه بإجراء الفحص الطبي على زميلهم تبين إصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم، ولتفاقم حالته تم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الصدر بكفر الشيخ وإجراء فحوصات كوروناً له.

وقال الطبيبان إن نتيجة الفحوصات أثبتت خلو الطبيب البالغ من العمر 39 عاماً من فيروس كورونا، وأن حالته ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم.

ضغط الدم

وذكر أنه تم نقل زميلهم الطبيب إلى مستشفى الرمد بكفر الشيخ، حيث أجرى فحوصات لمحاولة علاج مشكلة الرؤية ليخبره الأطباء أن ضغط الدم المرتفع أدى لجلطات بالأوردة والأوعية الواصلة إلى العين.

من جانبه كشف الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، "للعربية.نت" عن أن الطبيب أصيب بارتفاع في ضغط الدم أثناء عمله بمستشفى العزل، أدى لفقده البصر، وأظهرت الأشعة التلفزيونية أنه مصاب بجلطة في شريان العين، ويتم إجراء فحوصات جديدة لتحديد سبب الإصابة.

وأضاف أن نقابة أطباء كفر الشيخ، تتابع موقف الطبيب وحالته أولا بأول، وتقدم له كافة أوجه الدعم حتى يعود سليما معافى.