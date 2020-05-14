نقابة الأطباء: وزارة الصحة تتعامل مع حياة الأطباء بلا اكتراث

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية شمال مصر، الخميس، وفاة الدكتور ياسر عثمان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ليصبح الطبيب رقم 11 الذي يتوفى في البلاد متأثرا بإصابته بالفيروس.

وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الطبيب ياسر استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى المعمورة توفي ظهر اليوم متأثرا بإصابته بالجائحة، وأصيب الطبيب قبل نحو 10 أيام إثر مخالطته خلال تأدية عمله لمريض مصاب.

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من جانبه كشف الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء لـ"العربية.نت" ارتفاع أعداد الأطباء ضحايا كورونا في مصر إلى 11 وفاة وأكثر من 220 إصابة مؤكدة.

الرقم الفعلي أكثر من المعلن

وقال إن النقابة تتوصل لهذه الأرقام بجهود أعضائها، ومن خلال التواصل مع النقابات الفرعية ووسائل التواصل المختلفة مع الأطباء، مؤكدا أن الرقم الفعلي أكثر من ذلك، وتعلمه وزارة الصحة ولا تريد الإعلان عنه.



وانتقد عضو مجلس النقابة وزارة الصحة المصرية مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع حياة وأرواح الأطباء دون اكتراث، وتتجاهل توفير الحماية الكاملة والوقائية لهم، كما لا تقوم بصرف أي تعويضات لأسر الضحايا من الأطباء الذين لقوا حتفهم متأثرين بالإصابة بالفيروس، رغم أن هؤلاء الأطباء هم العائل الوحيد لأسرهم.

تأخير النقل

كما قال إن النقابة تواصل الرصد والتقصي للوصول لهؤلاء الأطباء، ومعرفة مشاكل أسرهم، والتدخل لحلها، كما تقوم بالتواصل مع المصابين، وعائلاتهم، وتدخلت لحل مشكلة الطبيب محمد سامي الذي أصيب بفقد الرؤية خلال عمله في مستشفى عزل بلطيم بكفر الشيخ، إثر ارتفاع ضغط الدم لديه بسبب الإجهاد المتواصل، ونجحت في توصيل المشكلة لرئيس الوزراء الذي اتخذ قرارا فوريا بعلاجه على نفقة الدولة بعيدا عن الوزارة.

وأوضح أن المشكلة تكمن في تأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المصابين بكورونا لمستشفيات العزل، ما يترتب عليه التأخير فى علاجهم ومن ثم تدهور حالتهم، مضيفا أن هناك تكدسا بالمرضى فى مستشفيات العزل القائمة حاليا، وهو ما يستلزم تخصيص مستشفى أو أكثر، لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، خاصة أنهم يتصدرون الصفوف الأولى لمكافحة الوباء دفاعا عن سلامة المواطنين .

وفيات كورونا

وكان قد توفى مساء الأربعاء في مصر طبيب عاشر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حيث أعلنت مصادر رسمية لـ"العربية.نت "وفاة الدكتور كارم محمود أبو المجد رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي، إثر إصابته بفيروس كورونا في مستشفى العزل بأسوان.



وتوفي من قبل 9 أطباء مصريين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء ، تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، بالإضافة إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، بلغ 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.