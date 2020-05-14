وفاة طبيب عاشر بفيروس كورونا في مصر

توفى مساء الأربعاء في مصر طبيب عاشر متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وأعلنت مصادر رسمية "للعربية.نت "وفاة الدكتور كارم محمود أبو المجد، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي، إثر إصابته بفيروس كورونا في مستشفي العزل بأسوان.

وأصيب الطبيب بالفيروس إثر مخالطته لمريض مصاب، حيث تم نقله لمستشفى الصداقة للعزل بأسوان، وتدهورت حالته ليلفظ أنفاسه الأخيرة مساء الأربعاء .

موضوع يهمك شهد مستشفى عزل لمصابي كورونا في مصر، واقعة مأساوية بسبب طبيب فقد بصره إثر إجهاد العمل في علاج مصابي الفيروس.وبدأت... قصة طبيب مصري فقد بصره بسبب علاجه لمصابي كورونا مصر

وكان قد توفي مساء الجمعة الماضي تاسع طبيب في مصر، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا وهو الدكتور أحمد عزت دراز، مدير مستشفى السعديين المركزى السابق في محافظة الشرقية شمال البلاد، ونائب مدير الإدارة الصحية بمركز منيا القمح، توفي مساء الجمعة متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وتوفي من قبل 8 أطباء مصريين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، بينهم الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقا، والدكتور ممدوح أحمد استشاري جراحة العظام بسوهاج ومدير الإسعاف بالمحافظة، والدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب جامعة القاهرة وأستاذ جراحة الأطفال، إضافة للدكتور أشرف عدلي استشاري أمراض القلب بقنا، والدكتور أحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة الأزهر.

وأعلنت نقابة الأطباء ارتفاع أعداد الأطباء ضحايا فيروس كورونا إلى 9 وفيات وأكثر من 100 مصاب.