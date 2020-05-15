عائلة مصرية تتعافى.. والأم ترفض ترك رضيعتيها بالعزل

تعافت رضيعة مصرية تدعى ماسة عمرها 60 يوماً، وشقيقتها ميرال التي تكبرها بعامين ووالدتهما ووالدها وجدتهما من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد التأكد من سلبية التحاليل وخروجهم من المدينة الشبابية بمنطقة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية.

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الأم ترفض الخروج

ورغم سلبية تحاليل الأم بعد خضوعها للعلاج والرعاية اللازمة في مستشفى قها للعزل إلا أن شيماء والدة الطفلتين رفضت ترك بناتها وأصرت على البقاء معهما ورعايتهما حتى تمام شفائهم.

وأكدت لـ"العربية.نت" أنها رغم تأكدها من احتمالية إصابتها مرة أخرى بالفيروس "لكن لا أستطيع أن أترك طفلتي التي لم تتجاوز الشهرين دون رعايتي، بالرغم من تعاون الأطقم الطبية واهتمام فريق التمريض، وبالفعل تحولت نتيجة التحاليل إلى إيجابية بعد سلبيتها من خلال عزلي مع بناتي مرة أخرى وشفينا جميعاً من الفيروس دون الحاجة إلى عناية فائقة".

وأوضحت الأم "أن معرفتها بالإصابة جاءت صدفة، من خلال زوجها الذي يعمل في مجال الصيدلة وعند شعوره بالتعب نتيجة إصابة سابقة في الساق وقيامه بإجراء بعض التحاليل اللازمة والتي أثارت شكوك الطبيب وطلب منه القيام بالفحص PCR للتأكد من إصابته، رغم عدم ظهور أي أعراض عليه، وبالفعل ثبتت إيجابيته للفيروس، وتم تحويله إلى مستشفى الحميات والتي اكتفت بفحص الزوجة فقط لمعرفة إذا كانت مصابة أم لا.

إهمال الحميات يتسبب في إصابة أفراد العائلة

وقالت شيماء "رغم مطالبتي مراراً بفحص بناتي الثلاث إلا أنهم اكتفوا بفحصي أنا فقط، وذلك لعدم ظهور أي أعراض على بناتي رغم أنهم مخالطون لنا، واكتفوا بأن يتم عزلهم لمدة 14 يوماً في المنزل للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس".

وتابعت "لم يكن أمامي أي خيار سوى ترك البنات مع جدهم وجدتهم لكي يقوموا برعايتهم أثناء فترة حجرى في المستشفى، وبعد مرور 7 أيام ثبتت إصابة الطفلتين والجد والجدة بالفيروس وتم نقلهم لمستشفى العزل لتلقي العلاج، مع نقل والد زوجها ووالدته لمستشفى العزل بعد التأكد من إصابتهم أيضاً بالفيروس".

وأشارت إلى أنها طوال فترة العزل في المستشفى لم تشعر بأي أعراض للمرض ولم يعانِ الأطفال من أي مضاعفات أو حاجة للرعاية الخاصة، وزوجها تعافى وخرج من مستشفى العزل بعد 8 أيام بعد التأكد من تمام شفائه من المرض".



واختتمت بقولها "عائلتي شفيت لكننا في انتظار شفاء والدي 60 عاماً الذي يعاني من مرض السكري ولا يزال في الحجر الصحي يتلقى الرعاية اللازمة".