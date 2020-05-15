فيديو.. عائلة متوفى بكورونا ترفض استلام جثمانه وتغسيله

أظهر مقطع فيديو قيام 3 أطباء بأداء صلاة الجنازة على متوفى بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الباجور بمحافظة المنوفية في مصر.

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في التفاصيل، رفض أهل المتوفى تغسيله، كما رفض أيضاً المغسل القيام بهذه المهمة، خوفاً من الإصابة بعدوى الفيروس.

وأمام هذا الرفض، قام الأطباء بمستشفي الباجور بتغسيل المتوفى، حيث قام الطبيب محمود طاهر الحلواني ومعه الدكتور عبد الغني عيش بهذه المهمة، وعقب الانتهاء من الغسل أدى الطاقم الطبي صلاة الجنازة عليه.

كانت مصر قد شهدت حالة مماثلة في مطلع أبريل الماضي، حينما أدى أطباء وممرضون في مستشفى النجيلة للعزل الصحى بمحافظة مطروح، صلاة الجنازة على جثمان أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وهى لسيدة كانت ضمن العائدين من مدينة ووهان الصينية، والذين تم إجلاؤهم منها بعدما تفشى كورونا فى الصين.

وأقيمت صلاة الجنازة داخل أروقة المستشفى أمام المبنى، بعدما رفض أهل المتوفاة استلامها، حيث شارك فى الصلاة جميع أفراد الطاقم الطبى والممرضون والعمال والفنيون.