كورونا يصل أبناء النائبة المصرية المصابة بالفيروس

بعد عزل 11 برلمانياً مصرياً في المنزل على خلفية مخالطتهم للنائبة، شيرين فراج، التي تأكد إصابتها بفيروس كورونا، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن أبناء النائبة أصيبوا أيضا بالفيروس المستجد.

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وأكد وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن جميع النواب الذين حضروا اجتماع لجنه الخطة والموازنة يوم الخميس الماضي، خضعوا لاختبارات أولية، بعد مخالطتهم النائبة شرين فراج المصابة بفيروس كورونا والمحتجزة حاليا بمستسفي قصر العيني الفرنساوي في القاهرة.

وتبين أن النائبة أصيبت بالفيروس إثر مخالطتها حارس العقار الذي تقيم فيه، والذي كان مصاباً وظهرت عليه الأعراض ونقل لمستشفى العزل.

من جانبه، أكد المستشار، محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أنه لم يتلق أي إخطار بشأن إصابة النائبة، وأضاف أن الجلسات البرلمانية ستعقد في موعدها المحدد الأحد المقبل.

وكان فيروس كورونا قد أصاب مسؤولة مصرية كبيرة، الاثنين الماضي، حيث كشفت وسائل إعلام مصرية عن إصابة الدكتورة نيفين النحاس معاونة وزيرة الصحة.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10829 والوفيات إلى571 حالة وفاة.