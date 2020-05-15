كورونا يطال نيابة مصر.. 6 إصابات بين قضاة وأعضاء

أعلن نادي قضاة مصر وجود 6 إصابات بفيروس كورونا، بين القضاة وأعضاء النيابة العامة.

في التفاصيل، أفاد النادي في بيان رسمي بأنه تم إخطار غرفة العمليات بالإصابات، مشيرا إلى أن 5 حالات منها متواجدة بالمستشفيات وحالة واحدة بالمنزل، وجميعها مستقرة.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى... مصر تسجل 398 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة مصر

وكان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قد قرر عودة العمل بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك بعد توقف دام لأكثر من شهرين.

تأجيل الدعاوى

وقررت وزارة العدل المصرية منتصف مارس الماضي تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال أسبوعين تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ثم قررت استمرار المد بسبب تزايد الإصابات بكورونا.

وذكرت الوزارة أن العمل الإداري بالمحاكم مستمر لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانوناً دون إقامة جلسات.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت الخميس، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10829، والوفيات إلى571 حالة وفاة.