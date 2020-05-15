مصر.. 399 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 11228، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع الوفيات إلى 592 حالة.

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وأعلنت الوزارة خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافى.

يشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت الاستعداد جديا لفتح حركة الحياة تدريجياً، والتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث طلب رئيس الوزراء أمس الخميس سرعة الانتهاء من إعداد الخطة للإعلان عنها قريباً مع ضرورة أن تتضمن عقوبات لغير الملتزمين.