هذا ما فعله صاحب مخبز مصري لتفادي كورونا

حيلة جديدة لجأ إليها صاحب مخبز في مصر لمنع التزاحم على مخبزه تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، فقد لجأ شاب في مدينة ملوي بالمنيا جنوب العاصمة المصرية القاهرة، إلى وضع مقاعد أمام مخبزه بالمدينة الذي يتردد عليه المئات، وذلك التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي خوفا من انتشار الوباء.

وفي تصريح خاص له مع "العربية نت"، أفاد الشاب أيمن الطويل صاحب المخبز، بأن المخبز يعمل 12 ساعة يوميا، ويتردد عليه نحو 100 فرد في الساعة الواحدة لشراء الخبز، فكان لابد من أن يجد طريقة لمنع التزاحم في زمن الجائحة، فقرر وضع مقاعد ليجلس عليها الناس بدلا من وقوفهم وتزاحمهم، وبالتالي خلق بيئة خصبة لانتشار المرض.

وأضاف أن فكرة المقاعد كانت مناسبة، مشيرا إلى أنه يقوم بتطهير وتعقيم المكان والمقاعد دوريا وبمعدل مرة كل ساعة حرصا على سلامة الناس.

كما لفت إلى أنه قام بهذه المبادرة من تلقاء نفسه ودون توجيهات من المسؤولين، حرصا على سلامة أهالي المدينة ومنعا لانتشار العدوى.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية، كانت أعلنت، الخميس، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10829، والوفيات إلى 571 حالة وفاة.