هذه هي قصة فتاة الـ"تيك توك" في مصر

بعد إلقاء القبض على الشابة حنين حسام بسبب مقاطع فيديو "مسيئة"، أوقفت السلطات المصرية فتاة أخرى مساء الخميس في إحدى ضواحي القاهرة لأسباب مماثلة.

وذكرت صحف مصرية في وقت متأخر، الخميس، أن الشرطة أوقفت مودة الأدهم التي يطلق عليها "فتاة التيك توك" بعد نشرها "مقاطع فيديو مخلة" على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتم اعتقال الفتاة، التي يتابع قناتها على يوتيوب أكثر من 300 ألف شخص وصفحتها على إنستغرام 1.6 مليون، داخل مجمع سكني في ضاحية 6 أكتوبر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما لفتت صحف مصرية إلى أن النيابة العامة كانت قد خاطبت هيئة الاتصالات لوقف نشر تلك الفيديوهات.

وفي مارس الماضي، أوقفت الشرطة الأدهم لنشرها مقطع فيديو خلال فترة حظر التجول الذي فرضته الحكومة ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ما اعتبر حينها تحريضاً على خرقه، ثم أمرت النيابة بإخلاء سبيلها على ذمة القضية.

وتحدثت صحف عن قيام الفتاة بنشر مقاطع فيديو أخرى "فاضحة"، في إشارة إلى مقاطع نشرتها تتعلق بحياتها اليومية ورحلاتها المختلفة.

حنين حسام

يذكر أن السلطات المصرية كانت أوقفت مؤخراً الطالبة بجامعة القاهرة، حنين حسام، التي تقول عن نفسها في تطبيق "تيك توك" إنها "هرم مصر الرابع" بعد انتشار مقاطع مصورة لها تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية.

إلى ذلك رفضت محكمة في القاهرة مؤخراً إخلاء سبيلها، وأحالتها جامعة القاهرة التي تدرس في كلية الآثار بها للتحقيق في سلوكيات "تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية".