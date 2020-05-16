حظر شامل لمدة أسبوع على 3 قرى مصرية بسبب كورونا

قررت السلطات المصرية فرض حظر تجوال كامل طوال اليوم، ولمدة أسبوع على 3 قرى بسبب انتشار كورونا.

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وقرر محافظ المنوفية شمال البلاد، فرض حظر كامل بقرية شنشور وبراشيم وكوم عياد بأشمون، وطوال اليوم، لمدة أسبوع، يبدأ من اليوم السبت وحتى السبت القادم، وذلك عقب إصابة 15 شخصا، ووفاة ٣ آخرين من أهالي القرية.

وقررت السلطات غلق جميع المحلات بالقرية عدا الصيدليات ومحلات البقالة والجزارة وبيع الطيور وبيع السلع الغذائية، مع منح إجازة أسبوع مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص، ومنع الدخول أو الخروج من وإلى القرية إلا للعاملين في المواد الغذائية والقطاع الصحي.

من جانبها، فرضت قوات الأمن تمركزات أمنية في مداخل ومخارج القرية وعلى الشوارع الرئيسية، وأمام الشوارع المتواجدة بها منازل الحالات المصابة.

وعزلت السلطات المصرية من قبل 11 قرية لمدة أسبوعين بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة تسجيل 399 حالة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة، بلغ 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.