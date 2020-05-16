مصر تسجل 491 إصابة و20 حالة وفاة بيوم واحد

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، عن تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11719.

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كما أعلنت الوزارة تسجيل 20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 612 حالة.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، إنه تم خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافى.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار المتحدث في بيان إلى أن "وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد".