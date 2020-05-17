مصر تشدد الإجراءات الاحترازية ضد كورونا خلال أسبوع العيد

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الأحد، عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال فترة عيد الفطر للعمل على تقليل انتشار فيروس كورونا في البلاد، وذلك من خلال غلق جميع المحال التجارية والمطاعم والمولات وخدمات الترفيه والشواطئ خلال أسبوع العيد بداية من يوم الأحد حتى يوم الجمعة، كما سيتم حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحاً.

وأشار مدبولي إلى أن حظر التجول في البلاد بعد أسبوع عيد الفطر، سيكون من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً، كما ستتم دراسة عودة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة اعتباراً من النصف الثاني من شهر يونيو.

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وأكد مدبولي أنه لن يتم السماح لأي مواطن بدخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة دون ارتداء الكمامة، كما سيتم فرض عقوبات على من يخالف ذلك.

وأضاف مدبولي فيما يخص امتحانات الثانوية العامة، ستبدأ في 21 من شهر يونيو القادم، بدلاً من 7 يونيو وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الطلاب.