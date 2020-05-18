إثيوبيا: لسنا بحاجة لإخطار مصر والسودان بملء سد النهضة

قللت إثيوبيا، الاثنين، من تأثير شكوى مصرية قدمتها إلى مجلس الأمن بشأن مشروع سد النهضة، الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، بالقرب من الحدود السودانية.

وقالت الخارجية الإثيوبية إن خطة بدء ملء السد في موسم الأمطار المقبل هو جزء من البناء المقرر من دون الحاجة أن تعلم مصر والسودان بذلك.

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وكانت القاهرة قد صعدت من نزاعها مع أديس أبابا، عقب انسحاب الأخيرة من اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، لتعلن بعده إثيوبيا مباشرة بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب في بحيرة السد، في يوليو المقبل.

في غضون ذلك، بحث وفد سوداني رفيع المستوى مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في أديس أبابا، العلاقات بين البلدين وقضايا سد النهضة وكيفية حل نزاعات على الحدود بين الدولتين.