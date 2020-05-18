كورونا يواصل تسلله لصحفيي مصر.. وفاة ثانية وإصابة 5

يواصل فيروس كورونا المستجد تسلله لكافة فئات الشعب المصري، وقد وصل للصحفيين وقتل اثنين منهم وأصاب 5 آخرين.

وأعلن أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، وفاة الصحفي محيي الدين السيد سعيد ظهر اليوم الاثنين في "مستشفى العباسية للحميات" إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال عبدالمجيد إن الصحفي الراحل كان يعاني من الفشل الكلوي منذ سنوات ويجري جلسات غسيل أسبوعية. ومساء الثلاثاء الماضي توجّه إلى "مستشفى الجلاء" لإجراء جلسة الغسيل المعتادة، ووفق الإجراءات الاحترازية، تم الكشف على حرارته فتبيّن أنها مرتفعة، فتم إحالته إلى "مستشفى العباسية للحميات" حيث تبين أنه مصاب بفيروس كورونا.

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وأضاف عبدالمجيد أنه تم إدخال الصحفي للعناية المركزة، لكن حالته تدهورت وتوفي ظهر اليوم، ليصبح حالة الوفاة الثانية بكورونا بين الصحفيين المصريين.

وأشار إلى أن الصحفي كان يعمل في "المؤسسة القومية"، وكان قد أحيل للتقاعد منذ سنوات بعد وصوله لسن الـ60.

وكشف عبدالمجيد عن إصابة 5 صحفيين آخرين بفيروس كورونا، تعافى اثنان منهم. وقال إن الثلاثة الآخرين تم نقلهم لمستشفيات العزل حيث يقدم الدعم الطبي لهم، وحالتهم مستقرة.

وكانت نقابة الصحفيين في مصر قد أعلنت في 27 إبريل/نيسان الماضي، وفاة الصحفي محمود رياض بفيروس كورونا، ليكون أول صحفي يتوفى بالفيروس في مصر.

وعمل الصحفي الراحل في القسم الرياضي بصحيفة "الخميس"، وكان عضواً بنقابة الصحفيين المصريين ورابطة النقاد الرياضيين.