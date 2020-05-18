مصر .. الجيش يصفي 9 إرهابيين هاجموا مدنيين بسيناء

أعلنت مصادر قبلية مصرع 9 إرهابيين بقصف للجيش المصري بالشيخ زويد بشمال سيناء.

وكشفت المصادر لـ"العربية.نت " أن عددا من الإرهابيين هاجموا مجموعة من المدنيين من أبناء قرية قبر عمير بالشيخ زويد، بدعوى تعاونهم مع قوات الأمن وقتلوا اثنين منهم وأصابوا 6 آخرين وفروا هاربين.

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وأضافت المصادر أن قوات الجيش قامت بملاحقة هؤلاء الإرهابيين، وقصفت السيارة التي كانت تقلهم ودراجة نارية كانت ترافقهم، كما تمكنت من تصفية 9 منهم، ويجري حاليا تمشيط المناطق المحيطة بالقرية للبحث عن آخرين.