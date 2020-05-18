مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لكورونا.. 535 إصابة و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين عن تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة لـ15 حالة وفاة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا في مصر إلى 12764، من ضمنها 3440 شخصا تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا اليوم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ3440 متعافياً.

أما بالنسبة للإصابات الـ535 الجديدة، فقد تم الكشف عنها ضمن "إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

يذكر أن هذه أعلى حصيلة يومية للإصابات تعلنها مصر منذ اكتشاف الوباء.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المصابة بالفيروس متواجدة الآن في مستشفيات العزل والحجر الصحي حيث تخضع للرعاية الطبية.

وأكدت وزارة الصحة مواصلتها رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.