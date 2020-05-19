ألقى بنفسه من غرفة مستشفى العزل.. انتحار مصاب بكورونا

بدأت النيابة المصرية، الثلاثاء، التحقيق في واقعة انتحار مصاب بفيروس كورونا وإلقاء نفسه من غرفته بمستشفى الصدر بالعباسية شرق القاهرة.

وفوجئ المترددون على مستشفى الصدر بالعباسية، بأحد المرضى يلقي بنفسه من شرفة غرفته، بالطابق الرابع، ويسقط أمامهم جثة هامدة.

وتبين أن القتيل هو أحد المرضى المصابين، وكان يقيم في المستشفى للعلاج.

وأجرت النيابة معاينة لموقع الحادث، ومناظرة الجثة حيث تبين إصابة القتيل بكسر في الجمجمة وكسور متفرقة ونزيف.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وظروف المريض، واستدعاء أقاربه ومسؤولي المستشفى للاستماع لأقوالهم