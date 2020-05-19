الثاني عشر.. وفاة طبيب مصري بكورونا والنقابة تنعى

أعلنت نقابة الأطباء في مصر، الثلاثاء، وفاة طبيب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليكون الطبيب الثاني عشر في البلاد الذي يتوفى متأثرا بإصابته.

وقالت النقابة إن الطبيب فكري منير عزيز توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب خلال تأديته عمله.

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وكانت مديرية الصحة بالإسكندرية شمال مصر، قد أعلنت قبل أيام، وفاة الدكتور ياسر عثمان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليصبح الطبيب رقم 11 الذي يتوفى في البلاد متأثرا بإصابته بالفيروس.

وتوفي سابقا عدد من الأطباء المصريين بفيروس كورونا، وهم الدكتور كارم محمود أبو المجد، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي، والدكتور أحمد عزت دراز مدير مستشفى السعديين المركزى السابق في محافظة الشرقية، والدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقا، والدكتور ممدوح أحمد استشاري جراحة العظام بسوهاج ومدير الإسعاف بالمحافظة، والدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب جامعة القاهرة وأستاذ جراحة الأطفال، إضافة للدكتور أشرف عدلي استشاري أمراض القلب بقنا، والدكتور أحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة الأزهر.

وأعلنت نقابة الأطباء ارتفاع أعداد الأطباء ضحايا فيروس كورونا إلى 11 وفاة وأكثر من 220 مصابا.