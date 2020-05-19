بعد مخالطة محافظ مصاب بكورونا.. وزير مصري يوضح

ضجت الساحة المصرية مساء الإثنين باحتمال إصابة أول وزير في الحكومة بفيروس كورونا، إلا أن الأخير عاد وكشف التفاصيل، مبعداً أي لبس رافق خبر إصابته المزعوم بالفيروس المستجد.

فقد أعلن محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري سلامته ، وذلك بعد مخالطته لأيمن مختار محافظ الدقهلية المصاب، مساء الاثنين.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاثنين عن تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة لـ15 حالة وفاة.وبذلك يرتفع... مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لكورونا.. 535 إصابة و15 وفاة مصر

وقال الوزير في بيان رسمي إنه بصحة جيدة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية خلال لقائه محافظ الدقهلية.

كما أوضح أنه ارتدى الكمامة والقفازات كما حافظ على قواعد المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.

إلى ذلك، أشار إلى أنه سيتم تعقيم المكتب الخاص به، وفحص كافة المخالطين حرصا على صحة العاملين بالوزارة.

وكان وزير الموارد المائية استقبل أيمن مختار محافظ الدقهلية، الاثنين، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائي والمشروعات المشتركة.

في حين أكد المحافظ خبر إصابته، مضيفا أن حالته مستقرة الآن بعد ثبوت إيجابية تحاليله. وأضاف أنه علم بالإصابة بعد التحاليل التي أجراها له وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي.