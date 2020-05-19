تسمم جماعي في مصر .. والسبب: وجبة إفطار خيرية

أمر المحامي العام لنيابات شرق سوهاج الكلية بمحافظة سوهاج المصرية، الاثنين، بفتح تحقيق في واقعة إصابة 103 أشخاص، إثر إصابتهم بحالات تسمم جماعي بعد تناولهم وجبة إفطار خيرية.

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كما وجه رئيس نيابة أخميم في المحافظة بضرورة تشكيل لجنة من أعضاء النيابة وخبراء الأدلة الجنائية لسماع أقوال المصابين بحالات التسمم والتأكد من جودة الوجبات التي قدمت من قبل الجمعية الأهلية.

وتعود الواقعة إلى مساء الأحد، عندما شعر 103 أشخاص من مختلف الأعمار، بناحية نجع عرب الخور التابع لقرية العيسوية شرق دائرة مركز أخميم، بمغص وإسهال نتيجة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبات غذائية فاسدة قامت إحدى الجمعيات الأهلية بتوزيعها عليهم.

إلى ذلك، توجهت 15 سيارة إسعاف بالفرق الطبية، وتم نقل 47 حالة للمستشفى العام، و40 حالة إلى الوحدة الصحية.