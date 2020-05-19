حظر وإغلاق وكمامات إجبارية.. مصر تتشدد في مواجهة كورونا

أصدرت الحكومة المصرية قرارات جديدة لمواجهة كورونا حتى منتصف يونيو المقبل. حيث أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارات لتنظيم الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر، وحتى منتصف يونيو المقبل لمواجهة كورونا.

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وقررت الحكومة اعتبار المدة من السبت 23 مايو حتى الخميس 28 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، وحظر انتقال أو تحرك المواطنين، من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، كما تقرر استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات.

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وتضمنت القرارات العمل بجميع المطاعم والمنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات واقتصارها على تقديم خدمة (التوصيل) خارج ساعات حظر الانتقال.

ونصت القرارات على إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، وحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، والمراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.

استمرار الإغلاقات

وقررت الحكومة استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ ودور السينما والمسارح والفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين.

وتقرر أن تستمر الإجراءات الاحترازية خلال فترة ما بعد عيد الفطر بدءاً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً على أن يحظر خلالها انتقال أو تحرك المواطنين بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

غرامة عدم ارتداء الكمامة

وألزمت الحكومة العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.

كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أمس الاثنين تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا في مصر إلى 12764، مصابا و645 حالة وفاة.