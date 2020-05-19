مصر.. إصابة محافظ الدقهلية بكورونا

كشفت وسائل إعلام مصرية، إصابة أيمن مختار، محافظ الدقهلية شمال البلاد بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية بالمحافظة بالفيروس.

وأكدت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية لصحيفة "المصرى اليوم"، أنه في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا وترصد المخالطين للمصابين، تم أخذ عينات من قيادات محافظة الدقهلية، من بينهم المحافظ، عقب تأكد إصابة مدير عام شؤون البيئة بالمحافظة بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة المحافظ إيجابية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إخطار وزارة الصحة بنتيجة التحاليل للسير في إجراءات عزل المحافظ داخل المركز الطبي العالمي، أو بإحدى الغرف باستراحته الخاصة بالمحافظة.

وأكد المحافظ خبر إصابته، مضيفا أن حالته مستقرة الآن بعد ثبوت إيجابية تحاليله.

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وأضاف أنه علم بالإصابة بعد التحاليل التي أجراها له وكيل الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي.

وتعقيبا على إصابة مدير إدارة البيئة بالمحافظة، أوضح المحافظ أن مدير البيئة في إجازة رسمية منذ بداية شهر رمضان، ولم يتواجد بالديوان العام للمحافظة منذ ذلك التاريخ.

وأكد محافظ الدقهلية أنه بالرغم من ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات اللازمة وإعطاء إجازة للعاملين بإدارة البيئة بالمحافظة والإدارات المجاورة لها بالديوان لمدة 14 يوما لحين الاطمئنان عليهم، كما تم فحص العاملين المتواجدين بالديوان العام.

من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تحويل مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة لمستشفى العزل بكفر الزيات بعد اكتمال العدد بمستشفى تمي الأمديد.

وتولى المحافظ منصبه الحالي في 27 نوفمبر الماضي، ويبلغ من العمر 48 عاما.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، الاثنين تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة لـ15 حالة وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في مصر إلى 12764، من ضمنهم 3440 شخصا تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.