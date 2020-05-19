مصر.. إصابة وزير بترول سابق ومسؤول بالتموين بالفيروس

كشفت مصادر مقربة من وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي إصابته بكورونا.

وقالت المصادر، الثلاثاء، إن التحاليل أثبتت إصابة الوزير الأسبق، وإنه يخضع للعزل في منزله تحت إشراف طبي كبير، مؤكدة أن حالته جيدة.

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وتولى سامح فهمي منصب وزير البترول لمدة 12عاما وذلك في الفترة من العام 1999وحتى العام 2011 إبان عهد الرئيس الأسبق والراحل حسني مبارك.

واتهم الوزير بقضايا فساد مالي وإداري لكن محكمة النقض المصرية، قضت ببراءته و5 آخرين من قيادات الوزارة.

من جانب آخر، أصيب اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، بفيروس كورونا.

وتقرر إخضاع رئيس المصلحة للعزل كما تم عزل جميع المخالطين له 14 يوما وتعقيم وتطهير المصلحة.

إلى ذلك أعلن أمس عن إصابة محافظ الدقهلية بكورونا فيما توفي مساعد نائب محافظ القليوبية متأثرا بإصابته بالمرض.