مصر تسجل 720 إصابة جديدة و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 وفاة، وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 659 حالة وفاة.

وصرحت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن شفاء 302 من المصابين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وصرحت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.