وزير مصري آخر خالط المحافظ المصاب.. يكشف كواليس اللقاء

كشف وزير مصري آخر خالط محافظ الدقهلية المصاب بكورونا تفاصيل مقابلتهما، وحالته الصحية.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في بيان رسمي، أنه التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الأحد قبل الماضي بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من الملفات الهامة بالمحافظة، وخلال الزيارة تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا حيث تم قياس درجة الحرارة للمحافظ بأجهزة الكاشف عقب وصوله للوزارة.

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وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً خلال اللقاء الحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة بالأيدي طبقاً لتوصيات وزارة الصحة المصرية.

وشدد اللواء محمود شعراوي على أنه يتم تعقيم وتطهير الديوان العام للوزارة وكافة المباني التابعة لها أكثر من مرة على مدار الأسبوع، وكذا المصاعد ووسائل نقل العاملين والكشف عليهم وعلى كافة المترددين على الوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة.

وذكر الوزير أنه أجرى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع المحافظ للاطمئنان على صحته بعد أن أُعلن إصابته، موضحا أن هناك تنسيقا مستمرا بين المحافظ ونائبه لمتابعة سير العمل بالمحافظة وكافة الملفات العاجلة.

كما أوضح أنه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وبعض أماكن العمل التي تردد عليها المحافظ خلال الأسبوع الجاري، و إجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ للاطمئنان علي صحتهم .

وكان وزير الموارد المائية والري قد كشف أمس أنه كان أحد المخالطين للمحافظ، وقال في بيان رسمي، إنه بصحة جيدة، وإنه قام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية خلال لقائه محافظ الدقهلية.

وأوضح الوزير أنه ارتدى الكمامة والقفازات، كما حافظ على قواعد المسافات البينية والتباعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي.

وأشار إلى أنه سيتم تعقيم المكتب الخاص به، وفحص كافة المخالطين حرصا على صحة العاملين بالوزارة.

يشار إلى أن محافظ الدقهلية أعلن أمس خبر إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أن حالته مستقرة.