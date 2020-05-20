كورونا يواصل حصد أطباء مصر.. وفاة أستاذ طب أطفال

توفى ظهر اليوم الأربعاء طبيب بفيروس كورونا، ليصبح الطبيب الرابع عشر الذي يتوفى في البلاد متأثرا بإصابته.

وأعلنت إدارة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة وفاة الدكتور صلاح عبدربه الأستاذ بقسم الأطفال بكلية طب الأزهر فرع دمياط، موكدة أنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، في مستشفى الأزهر التخصصي بمدينة نصر بعد إصابته بفيروس كورونا.

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ومساء أمس الثلاثاء توفي أحد أشهر أطباء وجراحة العيون في محافظة المنوفية، وهو الدكتور حسن جمال الدين فرحات ليصبح الطبيب الـ13 الذي يتوفى متأثراً بكورونا.

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت أمس أيضاً وفاة الطبيب فكري منير عزيز بعد أن أصيب بكورونا خلال تأديته لعمله.

يشار إلى أن عددا من الأطباء المصريين كانوا توفوا في الفترة الماضية بسبب كورونا، وهم ياسر عثمان استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى المعمورة بالإسكندرية، وكارم محمود أبو المجد رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي، وأحمد عزت دراز مدير مستشفى السعديين المركزى السابق في محافظة الشرقية، ومحمود محمود الهنداوي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، وممدوح أحمد استشاري جراحة العظام بسوهاج ومدير الإسعاف بالمحافظة، وهشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة وأستاذ جراحة الأطفال، إضافة لأشرف عدلي استشاري أمراض القلب بقنا، وأحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة الأزهر.