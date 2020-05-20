الطبيب الـ13.. وفاة أشهر جراحي العيون في مصر بكورونا

توفي مساء الثلاثاء أحد أشهر أطباء وجراحة العيون في مصر إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح الطبيب الـ13 الذي يتوفى متأثراً بالوباء.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل 720 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 وفاة، وذكرت أن إجمالي العدد الذي... مصر تسجل 720 إصابة جديدة و14 وفاة مصر

وأعلنت نقابة أطباء المنوفية شمال مصر، وفاة حسن جمال الدين فرحات، أستاذ الطب وجراحة العيون بكلية الطب في جامعة المنوفية متأثراً بإصابته بكورونا.

وأصيب جراح العيون الشهير بالفيروس قبل أسبوع إثر مخالطته لمريض مصاب، ونقل بعدها لمستشفى العزل، حيث تدهورت حالته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الثلاثاء.

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت ظهر الثلاثاء وفاة طبيب آخر بسبب كورونا. وقالت إن فكري منير عزيز توفي بعد أن أصيب بالفيروس خلال تأديته لعمله.

يشار إلى أن عددا من الأطباء المصريين كانوا توفوا في الفترة الماضية بسبب كورونا، وهم ياسر عثمان استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى المعمورة بالإسكندرية، وكارم محمود أبو المجد رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي، وأحمد عزت دراز مدير مستشفى السعديين المركزى السابق في محافظة الشرقية، ومحمود محمود الهنداوي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، وممدوح أحمد استشاري جراحة العظام بسوهاج ومدير الإسعاف بالمحافظة، وهشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة وأستاذ جراحة الأطفال، إضافة لأشرف عدلي استشاري أمراض القلب بقنا، وأحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة الأزهر.