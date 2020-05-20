بالصور.. شفاء أصغر رضيعين في مصر من كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، خروج وشفاء أصغر حالتين (رضيع ورضيعة)، وُلدا بمستشفى العجوزة، وتعافيا من فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد في منشور على صفحته في فيسبوك أن "الأطفال تحدوا المرض وعادوا للحياة ليستمر خروج الأمل من الألم، بفضل الله ثم مجهود أبطال العجوزة".

يشار إلى أن مصر سجلت، أمس الثلاثاء، أعلى معدل يومي بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 720 حالة جديدة بفيروس كورونا، و14 وفاة، وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وأصدرت الحكومة المصرية قرارات جديدة لمواجهة كورونا حتى منتصف يونيو المقبل، حيث أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارات لتنظيم الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر، وحتى منتصف يونيو المقبل لمواجهة كورونا.

وقررت الحكومة اعتبار المدة من السبت 23 مايو حتى الخميس 28 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، وحظر انتقال أو تحرك المواطنين، من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، كما تقرر استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات.