قرار من أوقاف مصر بشأن صلاة العيد بالمساجد

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأربعاء، التعليمات الخاصة بصلاة عيد الفطر، حيث ستقام صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة، وستقتصر على عشرين مصلياً فقط من العاملين بالأوقاف بكشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني، مع عدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط، وذلك دون استخدام مكبرات الصوت الخارجية منعاً لأي تجمع خارج المسجد.

وأكدت الوزارة أنه يجب على جميع المصلين ارتداء الكمامة، مع مراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

وأضافت الوزارة أنه سيتم السماح بنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد، مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحاً أثناء إذاعة تكبيرات العيد.

وشددت الوزارة على أن المساجد التي كانت ستقام بها صلاة الجمعة هي التي ستقوم بتشغيل تكبيرات العيد بعدد من الضوابط، وهي أن يكون المسجد من المساجد التي كانت تؤدى فيها صلاة الجمعة، مع الالتزام بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من تكبيرات العيد.