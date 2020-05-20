مصر تسجل 745 إصابة جديدة.. و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية الأربعاء، عن تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.

موضوع يهمك قررت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، تقليل فترة الحجر الصحي للعائدين من الخارج إلى7 أيام، بدلا من 14يوما .وقررت الوزارة... 7 أيام بدلاً من 14.. فترة الحجر الصحي للعائدين إلى مصر مصر

وصرحت عن خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.