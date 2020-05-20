نقلت معه للعزل.. كورونا يطال زوجة محافظ الدقهلية

أصيبت زوجة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في مصر بفيروس كورونا المستجد، حيث كشفت الفحوصات والتحاليل التي أجريت لأسرة المحافظ، إصابة الزوجة وهي أستاذة بكلية طب الأسنان، فيما جاءت نتائج الأبناء سلبية.

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وقامت المحافظة بنقل زوجة المحافظ إلى استراحة العزل التي يقيم فيها زوجها للعلاج، فيما تقوم السلطات حاليا بتعقيم وتطهير المنزل، وتعقيم مكاتب الديوان للمحافظة.

وكان محافظ الدقهلية قد أعلن إصابته بالوباء، مساء الاثنين، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية أيضا.

وعقب الإعلان، تم ترصد المخالطين للمصابين، وأخذ عينات من قيادات محافظة الدقهلية، من بينهم المحافظ، وجاءت نتيجة الأخير إيجابية.

إلى ذلك قررت المحافظة منح جميع العاملين بإدارة البيئة بالمحافظة والإدارات المجاورة لها بالديوان 14 يوما، كما تم فحص العاملين المتواجدين بالديوان العام للتأكد من إصابتهم بكورونا من عدمه.