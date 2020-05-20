يواصل التنقل بين جامعات مصر.. كورونا يصيب رئيس جامعة

يواصل فيروس كورونا تسلله لقيادات الجامعات في مصر، حيث أعلنت جامعة الفيوم في مصر إصابة رئيسها الدكتور أحمد جابر شديد بالفيروس.

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وقال الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، إنه تم عمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا لرئيس الجامعة، وذلك بعد شكواه من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.

وأضاف أنه تم حجز رئيس الجامعة بالقسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعي في المكان المخصص للرعاية الطبية والعزل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لقرارات مجلس جامعة الفيوم.

وأوضح أن حالة رئيس الجامعة مستقرة، ويتلقى العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات المعتمدة.

وقبل أيام، أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط، إصابة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بفيروس كورونا.

وقال إنه تم نقل نائب رئيس الجامعة لمستشفى الراجحي للعزل بالمدينة، مضيفا أنه في حالة صحية جيدة ويحظى بكافة سبل الرعاية الطبية المتخصصة.

وأعلنت جامعة القاهرة من قبل إصابة الدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان والدكتور عصام عزيز وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بفيروس كورونا، ووفاة الدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب متأثرا بإصابته بالفيروس، فيما أعلنت جامعة الأزهر وفاة الدكتور محمود محمود الهنداوي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقا، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.