7 أيام بدلاً من 14.. فترة الحجر الصحي للعائدين إلى مصر

قررت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، تقليل فترة الحجر الصحي للعائدين من الخارج إلى7 أيام، بدلا من 14يوما .

وقررت الوزارة أن يقضي العائدون من الخارج أسبوعًا فقط داخل الحجر الصحي، ويتم عمل تحليل كورونا لهم في نهاية الأسبوع، و في حالة سلبية النتائج يستكمل العائد مدة الحجر الصحي بالمنزل.

موضوع يهمك تواصل الصين مكافحة مجموعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مقاطعة جيلين شمال شرق البلاد، حيث تم الإبلاغ عن أربع... قلق شمال شرق الصين.. الفيروس يتصرف بشكل مختلف العرب و العالم

كما قالت إنه في حالة ما إذا كانت النتيجة إيجابية يتم تحويل العائد إلى مستشفى العزل للحصول على العلاج.

على الجانب الآخر ذكرت وزارة الطيران أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بعقد اجتماع تنسيقي بمقر وزارة الطيران بحضور عدد من ممثلي وزارات الطيران والصحة والسياحة ورئيس غرفة المنشآت الفندقية لمناقشة آليه إنهاء إجراءات خروج المصريين الموجودين في مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي قبل العودة لمنازلهم.

استرداد المبالغ النقدية

وتم خلال الاجتماع تحديد آليات وضوابط محددة للاسترداد النقدي للمبلغ المتبقي للشخص الذي استوفى مدة الحجر الصحي ٧ أيام بدلًا من ١٤ يوما.

كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين شركتي الطيران (مصر للطيران واير كايرو) و الفندق لتحديد مواعيد رحلات المغادرة للركاب والعمل على إنهاء إجراءات سفرهم قبل موعد الرحلات بوقت كاف وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بعد إجراء التحاليل اللازمة.