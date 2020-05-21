السيسي يوجه بإطلاق أسماء الأطباء ضحايا كورونا على شوارع مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإطلاق أسماء الأطباء بجانب أسماء القضاة وضباط الشرطة والجيش من الشهداء على شوارع المدن الجديدة في مصر.

وخلال افتتاحه اليوم الخميس لمشروع بشائر الخير 3 بالإسكندرية، وجه الرئيس بإطلاق أسماء المتوفين على المشروعات القومية في الأحياء والمدارس والشوارع بما فيها أسماء الأطباء الذين ضحوا بحياتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكان عدد الأطباء ضحايا كورونا قد ارتفع إلى 15 طبيبا، بعد إعلان وفاة الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلي بكلية الطب بجامعة الإسكندرية اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى العجمي النموجي والذي يستخدم كمستشفى لعزل الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

وحتى مساء أمس الأربعاء، كان عدد الأطباء ضحايا كورونا قد وصل إلى 14 طبيبا بينهم الدكتور صلاح عبدربه الأستاذ بقسم الأطفال بكلية طب الأزهر فرع دمياط، والدكتور حسن جمال الدين فرحات أستاذ جراحة العيون الشهير بكلية الطب جامعة المنوفية، والدكتور محمود محمود الهنداوي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، وهشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة وأستاذ جراحة الأطفال، إضافة لأشرف عدلي استشاري أمراض القلب بقنا، وأحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة الأزهر.