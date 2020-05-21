بعد تسريب خبر إصابته بكورونا.. محافظ الدقهلية يتحرك

بدأ محافظ الدقهلية، أيمن مختار، حملة تحريات وتحقيقات موسعة لمعرفة من كان وراء تسريب خبر إصابته بفيروس كورونا للصحافة ووسائل الإعلام، وفق مصادر مصرية.

كما أكدت المصادر لوسائل إعلام مصرية أن مختار توعد بحركة تغييرات موسعة في الديوان العام، حيث اتهم جميع قيادات المحافظة وعمال استراحته الخاصة والسائقين وأفراد الأمن بتسريب أخباره للصحافة، واعداً بإجراء تغييرات تطال كافة القيادات.

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ومن داخل استراحته التي يقيم فيها بعد عزله، أصدر قراراً بإلغاء ندب سعيد الفرماوي السكرتير العام وإعادته لجهة عمله الأصلية، وتعيين منال الغندور بدلاً منه.

إلى ذلك قال مختار، بحسب بيان رسمي أعلنته المحافظة، إن هذا القرار جاء تلبية لاحتياجات المرحلة من العمل التنفيذي ولفتح الباب أمام دماء جديدة.

وأكد أن إصابته بفيروس كورونا لم تمنعه من ممارسة مهام عمله بكل جدية من مقر إقامته باستراحة المنصورة، مطالباً كافة أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة تكثيف التعاون والتنسيق لتنفيذ كافة المشروعات واتخاذ جميع الإجراءات التي توفر مختلف الخدمات لمواطني المحافظة.

إصابة زوجته

يذكر أن محافظ الدقهلية كان أعلن، مساء الاثنين، إصابته بكورونا، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية أيضاً.

وأصيبت زوجة المحافظ أيضاً بالفيروس، وهي أستاذة بكلية طب الأسنان. وقامت المحافظة بنقلها إلى استراحة العزل التي يقيم فيها زوجها للعلاج، فيما تقوم السلطات بتعقيم وتطهير المنزل، وتعقيم مكاتب الديوان للمحافظة. وقد كشفت الفحوصات والتحاليل عدم إصابة أبنائه.

كما قررت المحافظة منح إجازة جميع العاملين بإدارة البيئة بالمحافظة والإدارات المجاورة لها بالديوان 14 يوماً، وتم فحص العاملين المتواجدين بالديوان العام للتأكد مما إذا كانوا مصابين.