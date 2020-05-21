وزير مصري: سنصل إلى 40 ألف حالة بكورونا وبعدها صفر إصابات

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في مصر، أن التوقعات تشير إلى أن البلاد ستصل إلى 40 ألف إصابة بفيروس كورونا، وبعدها ستعود للرقم صفر ويبدأ الوباء في الانحسار.

وقال خلال افتتاح مشروع بشائر الخير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ستسجل 20 ألف حالة إصابة بكورونا يوم 28 مايو/ايار المقبل، ويتوقع أن تصل إلى 40 ألف حالة كحد أقصى، ومن الممكن أن تصل إلى 37 ألف إصابة، وبعدها يتم الإعلان عن تسجيل صفر إصابات.

وتوقع الوزير المصري أن يحدث ذلك في شهر يوليو/تموز، مضيفا أن التوقعات تشير لإمكانية الوصول لأقصى عدد من الحالات يوم 16 يوليو/تموز، موضحا أنه لا توجد دولة محمية من فيروس كورونا بما فيها الدول الكبرى.



وأكد مجددا أن التوقعات والدراسات تشير إلى الوصول إلى صفر حالات بعد منتصف شهر يوليو، موضحا أن الأبحاث اختلفت في قياس مساحة التباعد من مترين إلى 4 أمتار، كما أشار إلى استمرار الخلاف حول ماهية الفيروس وهل هو مختلق أم لا.

ورجح الوزير أن يصل الحد الأقصى للحالات المصابة يوم 28 مايو/أيار، وبعدها يبدأ النقص التدريجي للحالات حتى يوم 10 يوليو/تموز، مشيرا إلى أنه يوجد 2000 مريض من أصل 14 ألف مصاب بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل منهم 250 في العناية المركزة و50 فقط يحتاجون إلى جهاز تنفس صناعي.

وأضاف أنه يتمنى انكسار عدد الإصابات خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو/حزيران، مشددا على أن قرارات الدولة مثل تعطيل المدارس والجامعات ووقف الرحلات الجوية وغيرها ساهمت في تقليل الإصابات.

وأكد الوزير أن هناك نموذجا افتراضيا لقياس إصابات فيروس كورونا في مصر يعتمد على 5 أضعاف العدد الحالي، ووفق هذا النموذج فإذا كان لدينا 14 ألف حالة فإن الحالات سوف تصل إلى 71 ألف حالة، منوها باستحالة رصد كافة أرقام الإصابات بفيروس كورونا.

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من جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب على المصريين الاطمئنان، لأن الدولة تدير أزمة كورونا بشكل علمي، موضحا أن قدرات الدولة تستخدم في التصدي للأمراض الأخرى أيضا بخلاف كورونا.

وأضاف الرئيس السيسي أنه وفق هذه المعدلات رغم تناميها وزيادتها، فإن الأرقام طبيعية، ويمكن أن تكون أقل من الطبيعية أو أكثر بنسبة بسيطة، مضيفا أن هذا يعتمد على تصرفات والتزام المصريين في الريف والمدن والأسواق.

وطالب السيسي المصريين بالالتزام وحماية أنفسهم، وممارسة الرياضة، والتزود بالأطعمة التي ترفع المناعة حتى تظل أرقام الإصابات في الحدود الطبيعية.

وأشاد الرئيس المصري بالأطقم الطبية وكفاءتها، وقدرتهم على مواجهة الوباء.