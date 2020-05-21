  مصر .. 774 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 774 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي الخميس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى اليوم الخميس، بلغ 15003 حالة، من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 696 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.