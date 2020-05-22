إقالة مدير مستشفى بمصر سمح بخروج مرضى بكورونا دون علاج

قررت السلطات المصرية إقالة مدير مستشفى، سمح بخروج مرضى بكورونا من المستشفى دون إكمال علاجهم .

وقرر الدكتور نصيف عفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إقالة الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفي حميات منوف ، لموافقته على خروج مرضي بكورونا دون استكمال العلاج الخاص بهم .

وتبين أن المرضى خرجوا من المستشفى وذهبوا لمنازلهم معرضين الآخرين لخطر العدوى .

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وقرر وكيل وزارة الصحة اعادة المرضى للمستشفى، وفحص المخالطين وتكليف الدكتور أنور محفوظ أخصائي الحميات بالمستشفى للقيام بمهام مدير المستشفى لمدة ٣ شهور

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالاعتذار للمرضي وذويهم ، لما بدر في حقهم من إدارة المستشفى .

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت تسجيل 774 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 حالة وفاة الخميس .

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى الخميس، بلغ 15003 حالة، من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 696 حالة وفاة.