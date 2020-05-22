مصر: 783 إصابة جديدة بكورونا و11وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 783 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، حتى اليوم الجمعة، بلغ 15786 حالة، من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

وأفادت الصحة بارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 4374 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

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وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 4960 حالة.

وأكدت الوزارة خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى اليوم.