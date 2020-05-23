شاهد بالفيديو.. اللقطات الحقيقية لإعدام الإرهابي هشام عشماوي

تسربت أمس الجمعة فيديوهات خاصة بلحظات إعدام الإرهابي هشام عشماوي، وبثتها وسائل إعلام مصرية رسمية وحسابات تواصلية.

وكشفت الفيديوهات لحظة شنق هشام عشماوي وتدلي جثته، ثم سقوطها أرضا، ثم تأكد القائمون على عملية التنفيذ من وفاته.

ونفذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقا في عشماوي في 4 مارس الماضي، تصديقا لحكم المحكمة العسكرية في 27 نوفمبر الماضي بإعدامه شنقاً بعد إدانته في 14 جريمة إرهابية.

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وتزامن عرض الفيديوهات الحقيقية لإعدام عشماوي مع نهاية الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة، الذي يروي بطولات العقيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والمتوفى عام 2017 إثر هجوم إرهابي على كمين مربع البرث بسيناء، حيث يظهر هشام عشماوي ضمن أحداث المسلسل، بعملياته الإرهابية التي شارك فيها وتحريضه ضد الجيش المصري.

وكشفت المحكمة العسكرية في مصر، حيثيات الحكم بإعدام عشماوي، حيث أكدت أنه نفذ 14 جريمة إرهابية، هي: المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس عام 2013، وضلوعه في الاشتراك بتهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل أحد المستشفيات، واستهداف المركبات العسكرية، وقتل مستقليها.

وشملت جرائم عشماوي استهداف المباني الأمنية بالإسماعيلية بسيارة مفخخة، واستهداف المباني الأمنية بإنشاص، واستهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر في طريق القاهرة – السويس.

وتضمنت جرائم استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة منها، وتولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس، و ضلوعه في تنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود "الفرافرة"، وقتل جميع أفرادها وتفجير مخزن الأسلحة، وقنص غرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق أبو صوير الصالحية – القصاصين.

وأكدت المحكمة أن عشماوي متهم كذلك باستهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير، والتسلل إلى الأراضي الليبية وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا، كما وأسس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وأظهرت التحقيقات أن عشماوي تولى قيادة المجموعة الإرهابية لأنصار بيت المقدس خلفاً للمكنى "أبو محمد مسلم"، وانتهج استخدام "تكتيك الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية.

وكشفت المحكمة أن عشماوي قام باستهداف إحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، كما قام باستهداف سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود عند تحركها بطريق الصالحية الجديدة.

وذكرت أن الإرهابي عشماوي استهدف أيضاً ناقلة دبابات محملا عليها دبابة من نوع "إم. 60" في طريق القاهرة-الإسماعيلية، كما استهدف إحدى السيارات العسكرية التي كان يستقلها ضابط ومجند أثناء تحركها بطريق القاهرة-الإسماعيلية، وقد أدى ذلك إلى مقتل مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات.



وأكدت المحكمة استهداف عشماوي مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدداً من المباني الأمنية بالإسماعيلية بسيارة مفخخة في 9 أكتوبر 2013.

وذكرت المحكمة أن عشماوي استهدف أيضاً سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود عبر الالتفاف حول تبه جبلية والاختفاء خلفها ثم وبمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط قام باستهدافها وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم.

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وكشفت التحقيقات ضلوع عشماوي بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود "الفرافرة" وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها في 19 يوليو 2014.

وتسلمت مصر عشماوي في مايو من العام الماضي خلال زيارة خاطفة قام بها اللواء عباس كامل مدير المخابرات المصرية إلى ليبيا.

وقال الجيش الليبي في بيان له وقتها إنه، تم تسليم الإرهابي هشام عشماوي، والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر" مضيفا أنه تم القبض علي عشماوي خلال تحرير درنة، و تم تسليمه بعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة الليبية.