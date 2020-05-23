مصر: مقتل 21 مسلحاً بسيناء خططوا لعمليات إرهابية خلال العيد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، مقتل 21 مسلحاً في عملية أمنية في شمال سيناء، مشيرة إلى تفكيك خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات خلال أيام العيد.

وأفادت وزارة الداخلية أنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقراً للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر".

وأضافت: "تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل إطلاق الرصاص مع تلك العناصر، مما أسفر عن مقتل 14 عنصراً بالمزرعة وعثر بحوزتهم على 13 سلاحاً آلياً و3 عبوات متفجرة وحزام ناسف وجهاز لاسلكي، كما لقي 7 بالمنزل مصرعهم وعثر بحوزتهم على 4 سلاح آلي وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف، وأسفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية".

وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" بأن المداهمات كانت بالتزامن في العريش وبئر العبد، حيث تم استهداف أماكن تستخدمها العناصر الإرهابية في تخزين الأسلحة والمعدات الخاصة، بها بالإضافة إلى تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة في هذه الأماكن.

أضافت أن قوات الأمن قامت بمداهمة منطقة أبو شلة بمدينة بئر العبد، حيث كانت الخلية تختبئ هناك في منزل مهجور، وعثر بحوزتهم على أحزمة ناسفة وقنابل يدوية وكانت هذه المجموعة الأولى، وقُتل 7 إرهابيين كانوا قد بادرو بإطلاق النيران على القوات.

المجموعة الإرهابية الثانية كانت في مدينة العريش بمنطقة المزرعة، عثر بحوزتهم على كميات من المتفجرات. العملية كانت استباقية بناء علي معلومات من قطاع الأمن الوطني هذه المعلومات رصدت وتوصلت إلى أن العناصر الإرهابية خططت لهجوم إرهابي على ارتكازات لوزارة الداخلية في أول أيام العيد، وبناء عليه تقرر خروج قوات من العمليات الخاصة مكافحة الإرهاب وتوجيه ضربات استباقية لهم، وأن الاشتباكات استمرت عدة ساعات مع هذه الخلايا الإرهابية.

وبحسب مراسلة "العربية" و"الحدث"، فإن العناصر الإرهابية التي تم تصفيتها اليوم من بينهم عناصر متخصصة في صناعة العبوات الناسفة لاستهداف قوات الأمن، من بينهم عناصر تقوم بزراعة هذه العبوات وتوزيعها على العناصر الإرهابية الأخرى.

العناصر الإرهابية التي تم تصفيتها في العملية النوعية تم رصدها وتوجيه ضربة بعد تحديد اجتماع لهم لتوزيع المهام والقيام بعملية إرهابية وتقرر استهدافهم.

وأضافت أن هناك عناصر من الذين تم تصفيتهم متورطين في عمليات إرهابية خلال الفترة الماضية.

العناصر الإرهابية تم نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية، وسيتم الحصول على عينات منهم للوصول إلى هوايتهم ومعرفة كل شي عنهم، خاصة أن هذه العناصر ليس لهم أي بيانات أو معهم أي بطاقات تثبت شخصياتهم.

وبحسب معلوماتنا، المجموعة تورطت في عمليات إرهابية وهناك رفع طوارئ وعمليات تمشيط في سيناء بشكل كامل، وأنه تم إيقاف الإجازات هناك لحين انتهاء فترة الأعياد وتأمين المواطنين بشكل كامل.

وهناك تأمين كامل للارتكازات الأمنية بشكل كبير لمنع أي عمليات خلال العيد.

المجموعة التي تم استهدافها اليوم هي مجموعة خلية إرهابية تورطت في عمليات سابقة، وقد رصد الأمن اجتماعاً مكبراً لقيادات من هذه المجموعات وعناصر منهم، وأنه تم استهداف الاجتماع الخاص بالإرهابيين.