الوباء يواصل حصد أطباء مصر.. والحصيلة 16

أعلنت نقابة الأطباء في مصر، الأحد، عن وفاة الطبيب الـ16 متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، أحمد النني، طبيب النساء والتوليد والذي يعمل بتأمين صحي بنها.

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وفي وقت سابق، أكدت النقابة وفاة الطبيب وليد يحيى عبد الحليم، المتخصص في أمراض النساء بمستشفى المنيرة في القاهرة، ويبلغ من العمر 32 عاماً، متأثرا بإصابته بكورونا.

يذكر أن النقابة كانت أعلنت من قبل وفاة 14طبيباً بالفيروس، بينهم صلاح عبدربه الأستاذ بقسم الأطفال بكلية طب الأزهر فرع دمياط، وحسن جمال الدين فرحات، أستاذ جراحة العيون بكلية الطب جامعة المنوفية وفكري منير عزيز.

قائمة الضحايا

إلى ذلك شملت قائمة الأطباء المتوفين بكورونا كلاً من ياسر عثمان، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى المعمورة بالإسكندرية، وكارم محمود أبو المجد رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي، وأحمد عزت دراز، مدير مستشفى السعديين المركزى السابق في محافظة الشرقية، ومحمود محمود الهنداوي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، وممدوح أحمد استشاري جراحة العظام بسوهاج ومدير الإسعاف بالمحافظة، وهشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة وأستاذ جراحة الأطفال، إضافة لأشرف عدلي استشاري أمراض القلب بقنا، وأحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة الأزهر.

إطلاق أسماء الأطباء على شوارع المدن الجديدة

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، بإطلاق أسماء الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا خلال تأدية عملهم على شوارع المدن الجديدة في مصر تكريماً لهم.

كما أرسل السيسي هدايا تذكارية ومندوبين عنه لزيارة أسر الأطباء والممرضين الذين توفوا بالفيروس أول أيام عيد الفطر.