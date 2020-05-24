كورونا يواصل حصد أطباء مصر.. والحصيلة 15 متوفًى

أعلنت نقابة الأطباء في مصر، اليوم الأحد، وفاة طبيب آخر بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 15 متوفًى وأكثر من 230 مصاباً.

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وأكدت النقابة وفاة الطبيب، وليد يحيى عبد الحليم، المتخصص في أمراض النساء بمستشفى المنيرة في القاهرة، ويبلغ من العمر 32 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت النقابة من قبل وفاة 14طبيبا بكورونا بينهم الدكتور صلاح عبدربه الأستاذ بقسم الأطفال بكلية طب الأزهر فرع دمياط، والدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ جراحة العيون بكلية الطب جامعة المنوفية والطبيب فكري منير عزيز.

قائمة الضحايا

وشملت قائمة الأطباء المتوفين بكورونا كلا من ياسر عثمان، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى المعمورة بالإسكندرية، وكارم محمود أبو المجد رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولي، وأحمد عزت دراز، مدير مستشفى السعديين المركزى السابق في محافظة الشرقية، ومحمود محمود الهنداوي أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، وممدوح أحمد استشاري جراحة العظام بسوهاج ومدير الإسعاف بالمحافظة، وهشام الساكت وكيل كلية الطب جامعة القاهرة وأستاذ جراحة الأطفال، إضافة لأشرف عدلي استشاري أمراض القلب بقنا، وأحمد اللواح أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب جامعة الأزهر.

إطلاق أسماء الأطباء على شوارع المدن الجديدة

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، بإطلاق أسماء الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا خلال تأدية عملهم على شوارع المدن الجديدة في مصر تكريما لهم.

وأرسل الرئيس المصري هدايا تذكارية ومندوبين عنه لزيارة أسر الأطباء والممرضين الذين توفوا بفيروس كورونا أول أيام عيد الفطر.