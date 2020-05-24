بالصور.. عفو رئاسي عن 5532 سجيناً مصرياً بمناسبة العيد

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، قراراً بالإفراج عن 5532 سجيناً بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كان قطاع السجون عقد اللجان المختصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (5532) نزيلاً.

ويأتى ذلك استمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وفق بيان للداخلية المصرية.

وأضاف البيان أن الإفراج جاء تنفيذاً لقراري رئيس الجمهورية رقم (231 – 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2020.